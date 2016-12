Kiko Casilla bateja el camp de futbol d'Alcover

L’estadi municipal porta el nom del porter del Real Madrid

Kiko Casilla, porter del Real Madrid, ha aprofitat les vacances del seu club per passar les festes de Nadal a Alcover, el seu poble natal. Aquest dissabte al matí ha presidit l’acte oficial de bateig del camp de futbol de la localitat, que rep el nom d’Estadi Municipal Kiko Casilla.



Un centenar de persones han acudit a l’estadi per presenciar l’acte, al qual també hi ha participat l’alcalde alcoverenc Robert Figueras. Kiko Casilla ha destapat la placa amb el seu nom que ocupa tota la part superior de la coberta de la graderia del camp.



A més del reconeixement que ja suposa que l’estadi porti el nom de Kiko Casilla, el porter del Real Madrid també ha rebut un homenatge per part del seu primer equip, el CE Alcover, que li ha fet entrega d’una samarreta. Casilla, per la seva banda, ha agraït el reconeixement regalant una samarreta dedicada per a l’Ajuntament alcoverenc. L’acte ha acabat amb un partit entre el primer equip del CE Alcover i els amics de joventut del porter.



El mes de novembre passat el ple municipal va aprovar per unanimitat que el Camp Municipal d’Esports d’Alcover passés a portar el nom de Kiko Casilla, alcoverenc il·lustre.