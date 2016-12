José Corbacho torna a la programació nadalenca de La Pobla

L’actuació de l’humorista es va ajornar diumenge passat

Redacció

Actualitzada 24/12/2016 a les 13:44

L’espectacle d’humor ‘Corbacho 5G’ ja té nova data després que s’ajornés la funció prevista pel passat diumenge 18 de desembre. José Corbacho actuarà al Casal Cultural de La Pobla de Mafumet el proper 8 de gener en una sessió a la que s’hi podrà assistir amb les mateixes entrades que servien per a la funció del diumenge passat. Aquest espectacle del conegut humorista és solidari amb La Marató de TV3, ja que la recaptació íntegra serà donada per a la investigació de l’ictus i les malalties medul·lars traumàtiques.



Un altre dels actes solidaris que es van ajornar el diumenge passat i que ja té nova data és el bingo organitzat pels jubilats i pensionistes de la Pobla. En aquest cas, serà el proper 7 de gener quan es celebrarà un dels actes amb més participació dels veïns al Casal de la Gent Gran. El bingo solidari s’ha convertit en una cita obligada en suport a La Marató de TV3.



Aquests dos actes ajornats s’inclouen en la programació nadalenca de La Pobla, que compta amb un gran nombre d’actes. D’entre els més destacats hi ha el torneig de futbol Dow i les actuacions del Quartet Mèlt, guanyadors de la tercera edició del concurs de TV3 ‘Oh Happy Day’; i de l’Orquestra Camera Musicae en homenatge a Pau Casals. El toc musical a la revetlla de cap d’any el posarà l’orquestra Nueva Alaska.



A més, des d’aquest divendres, els nens i nenes de La Pobla ja poden gaudir del Parc Infantil de Nadal, que reuneix en un mateix espai un seguit d’activitats i tallers de tot tipus, des del xutòmetre inflable al circuit de Segway.