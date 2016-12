La nova marca potencia el producte de proximitat de les comarques tarragonines

Redacció

Actualitzada 24/12/2016 a les 18:15

Diversos productors artesanals del Camp de Tarragona s’han unit per crear una nova marca que uneixi els seus productes en un únic lot. Sota el nom de DAQUI, un total de cinc empreses tarragonines han sumat esforços per guanyar-se un lloc en l’aparador dels regals de Nadal.



El lot que ofereix DAQUI presenta un producte estrella de cadascun dels productors tarragonins. En concret s’hi ofereixen les avellanes torrades del Mas La Torreta, la mel de mil flors de Masia Rosines, el cafè d’especialitat de Cafè Ciano i les cerveses artesanals Rosita i La Mula.



Segons aquests productors, ja fa temps que es plantejaven unir esforços però no ha estat fins aquesta campanya nadalenca que han decidit crear la marca DAQUI. Segons Beatriz Mesas, de Cafè Ciano, la unió ha estat senzilla degut a que tots els petits productors «tenim estructures semblants, sabem com fabricar i som experts en el nostre producte». Mesas reconeix, però, que el principal problema que tenen es troba a l’hora de «comercialitzar i distribuir», per això considera «essencial» que empreses com les que formen DAQUI «comparteixin tasques per poder arribar més lluny».



La creació del lot de Nadal és la primera proposta formal de DAQUI, que servirà per veure com prospera la seva idea. En funció de l’èxit que tingui, no descarten crear un clúster empresarial format per petits productors artesans que comparteixin serveis tecnològics, logístics o de màrqueting per poder competir amb empreses més grans.