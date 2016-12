Troben una armilla de caçador amb cartutxos en un portal a Valls

Els Mossos d'Esquadra estan fent gestions per tal d'esbrinar-ne la procedència

Una armilla de caçador amb cartutxos a les butxaques va cridar l'atenció d'un veí de Valls aquest dijous. Aquest va trobar l'objecte a primera hora del matí a un portal d'un edifici del carrer Abat Llort de la capital de l'Alt Camp. Davant la troballa poc habitual, el veí va decidir trucar als Mossos d'Esquadra per tal d'alertar de la presència de l'objecte a l'entrada del bloc de pisos.



Els Mossos d'Esquadra van iniciar les getions per tal de conèixer la procedència de l'armilla. L'objecte, tot i contenir cartutxos, no contenia explosius ni va ser considerat realment perillós. Tot i això, de moment es desconeix qui el va deixar en aquest lloc i amb quin objectiu, o si simplement va ser un descuit.