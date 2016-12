La Pobla i l'Obra Social “la Caixa” s'uneixen per ajudar a les famílies amb risc d'exclusió social

S'ha signat un conveni per valor de 3.000 euros, que es destinaran als alumnes més vulnerables de la llar d’infants

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 15:41

L’Ajuntament de La Pobla de Mafumet i l'Obra Social "la Caixa" han signat un conveni per donar suport a les famílies del municipi amb risc d’exclusió social. L'acord, que les entitats renoven des de fa uns anys, vol fer costat als col·lectius més vulnerables a través de la creació, l’impuls o el suport de projectes amb finalitats socials. Els encarregats de signar el conveni han estat l’alcalde de la Pobla, Joan Maria Sardà, i el director d’Institucions de Caixabank, Alexis Gómez.



Amb aquest acord l’Obra Social “la Caixa” aportarà 3.000 euros a l’Ajuntament per al desenvolupament dels programes de suport a les persones en risc d’exclusió social. La dotació íntegra del conveni, es destinarà a la concessió de beques menjador per als alumnes de la llar d’infants que es trobin en una situació econòmica més vulnerable. Les beques menjador, que garanteixen que els infants beneficiaris tinguin una nutrició adequada. seran concedides a través de l’AMPA del centre educatiu, des d'on es gestionaran les peticions i adjudicacions.