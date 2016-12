Una víctima mortal en un accident entre un turisme i un camió a Botarell

El conductor del turisme ha quedat atrapat a l'interior del vehicle, que a la vegada ha quedat a sota del camió

Redacció

Actualitzada 22/12/2016 a les 19:39

Un home de 64 anys ha resultat mort aquest dijous en un accident de trànsit entre un turisme i un camió a Botarell. La víctima, que conduïa el cotxe, ha quedat atrapada a l'interior. Els Bombers han estat treballant una hora per tal d'alliberar l'home, que finalment ha resultat mort.



El turisme i el camió han col·lidit frontalment, i el cotxe ha quedat encastat sota el vehicle pesant. L'accident ha tingut lloc al voltant de les cinc de la tarda al quilòmetre de 864 de la carretera N-420 al terme municipal de Botarell, concretament en direcció a Falset. Tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i quatre dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets. La circulació per la via s'ha tallat en ambdós sentits. Aquesta s'ha normalitzat al voltant de les set de la tarda.