Punset protagonitza un documental tarragoní rodat al Montsant sobre la diversitat biològica

La pel·lícula entrellaça diverses històries, entre les quals es troba la infància de Punset al Priorat

EFE

Actualitzada 22/12/2016 a les 19:19

Bioscicat i la consultora MN produeixen un film protagonitzat pel divulgador científic Eduard Punset per conscienciar sobre la necessitat de conservar la diversitat biològica. Segons informa l'entitat tarragonina Bioscicat (Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat), es tracta d'una fórmula cinematogràfica que combina el gènere documental, històric i de ficció.



La pel·lícula entrellaça diverses històries, entre les quals es troba la infància de Punset, que va transcórrer en gran part en un poble del Priorat, al peu de la serra de Montsant. L'obra planteja el repte de la lluita contra la pèrdua de la riquesa biològica al segle XXI a partir d'un petit insecte, la 'Somereta del Montsant' (Steropleurus pantelies), endèmic del sud de Catalunya i una icona de la conservació. La va descobrir el 1897 l'entomòleg Longí Navàs i quan ja es creia extingida, l'any 2000 es va localitzar al Priorat.



L'objectiu del documental és reivindicar la importància de totes les espècies biològiques per petites i desconegudes que puguin ser i posar en valor les ciències de la vida. Bioscicat apel·la als valors científics, però també els emocionals de la bellesa que contenen totes les formes de vida, per protegir la biodiversitat. La pel·lícula s'estrenarà l'any que ve i compta amb la col·laboració, a més d'Eduard Punset, del parc natural del Montsant i del Museu Blau de Barcelona.