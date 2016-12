Presó per a un jove detingut a Valls acusat de diversos robatoris

El noi acumulava fins a tres requeriments judicials de detenció i ingrés a presó

Un jutjat de Valls ha decretat l’ingrés a presó d’un veí de Reus de 23 anys per delictes contra el patrimoni. El noi acumulava fins a tres requeriments judicials de detenció i d’ingrés a presó. Fa un any que la policia li seguia els passos i, finalment, se’l va poder detenir dilluns a la tarda al cèntric barri de la Xamora, a tocar d’un col·legi de la ciutat. La investigació, però, continua oberta per localitzar dos germans d’aquest individu, també amb requeriments judicials. A tots tres, considerats molt perillosos, se’ls acusa d’haver perpetrat diversos robatoris i assalts violents a domicilis, sovint armats. Dilluns, en veure’s encerclat pels Mossos, l’home va intentar fugir del lloc amb el seu vehicle i un agent va haver de disparar un tret a la roda del cotxe per evitar que els atropellés.



Segons les mateixes fonts, el jove va intentar fugir pujant el vehicle a la vorera del carrer Garbí de Valls, on hi havia diversos efectius policials. Tot seguit, els agents van poder immobilitzar el vehicle punxant-li la roda d’un tret i el noi va decidir tancar-se a l’interior del cotxe. Finalment, els Mossos van haver de trencar el vidre d’una finestra per poder-lo arrestar. L’arrest es va produir pels volts de les cinc de la tarda i va generar una gran expectació a la zona, atès que coincidia amb l’horari de sortida dels escolars. D’altra banda, els agents van registrar un domicili de Valls que aquest clan familiar hauria ocupat per amagar-se i eludir la policia, i els agents hi van trobar una arma de foc. La investigació continua oberta.