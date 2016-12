La sort arriba a Tarragona en forma de segon, quart i cinquè premi

Ha caigut el 04.536, un segon premi, a Salou, Calafell, Falset, Vinyols i Deltebre; un dècim del 59.444, un quart premi, a Batea; i un dècim del 60.272, un cinquè premi, al Catllar

Part del segon premi, el 04.536, venut a Salou, Calafell, Vinyols, Falset i Deltebre

Alegria a Salou en repartir 1.250.000 euros

Calafell ha repartit quatre dècims

Un únic dècim a Deltebre, Falset i Vinyols

El Bar Ca l'Antoni de Batea reparteix un dècim del 59.444, un quart premi

L'Estanc 1 del Catllar reparteix un dècim d'un cinquè premi, el 60.272

La demarcació de Tarragona ha estat agraciada amb part de diversos premis de la Rifa de Nadal d'Enguany. El més repartit a la província ha estat el segon premi, el número 04.536, del qual se n'ha venut una sèrie sencera a Salou, 4 dècims a Calafell i un dècim a Falset, Vinyols i els Arcs i Deltebre. Per altra banda, un quart premi molt repartit, el 59.444, també ha tocat a Batea, on se n'ha venut un dècim. Per últim, un dels vuit cinquens premis, el 60.272, ha caigut al Catllar també amb un únic dècim.El segon premi de la Grossa de Nadal, el 04.536, ha repartit sort a la demarcació, concretament a Salou, Calafell, Vinyols i els Arcs, Falset i Deltebre. A Salou s'ha venut una sèrie sencera a l'administració del carrer Barcelona número 57 i a Calafell s'han venut cinc dècims a l'administració del carrer Mar, 48. A Vinyols, Falset i Deltebre s'ha venut un dècim.L'administració Ginés de Salou, situada al carrer Barcelona, ha venut una sèrie del segon premi, que ha deixat 1.250.000 euros a la població. El seu responsable ha explicat que els deu dècims de la sèrie 112 s'han venut íntegrament a l'administració. L'establiment fa sis anys que està obert i al llarg d'aquest temps ha repartit també un 5è premi del sorteig extraordinari de Nadal.Només conèixer-se la notícia, el telèfon no ha parat de sonar i l'oficina s'ha omplert de mitjans de comunicació, en un territori on cada any la grossa passa de llarg, i d'alguns vianants encuriosits que hi treien el cap davant tanta expectació. Malgrat obrir fa només sis anys, aquesta administració ja ha repartit dos premis importants, ja que el 2013 va repartir un cinquè premi.L'administrador, Amadeu Jové, no se'n sabia avenir. Ja han destapat el cava i omplert l'oficina de papers fent propaganda de la venda del número 04536 -premiat amb 12.500 euros per dècim. Les vendes de loteria en aquesta administració enguany s'havien disparat, fins a un 47%.La Papereria Mimp de Calafell, situada al carrer Mar 48, ha repartit un total de quatre dècims d’aquest segon premi. El seu propietari, Ricardo Amaral, ha afirmat que tan sols fa un any que regenta l’establiment, després que el seu sogre traspassés el negoci que ha portat durant 10 anys. Amaral ha explicat que els quatre dècims del 04.536 han estat venuts per màquina. «Mai no havia repartit un premi important, estic molt content» ha afirmat el propietari de l’establiment.El cava i les felicitacions s’han allargat durant tot el matí, a l’espera que algun dels afortunats s’atansés a l’establiment, però cap d’ells no s’ha deixat veure. Sense tenir cap rastre dels afavorits, Ricardo Amaral ha assegurat que «segur que són gent del poble», ja que la papereria és en ple nucli antic i el Carrer Mar no està situat en cap punt de passada. Si no fos algun calafellenc pròxim, preveu que l’afortunat serà algun veí amb segona residència a la zona.L'administració Sant Roc de Deltebre ha venut un únic dècim del número 04.536. Tal i com ha explicat el responsable de l'administració, Josep Maria Pagà, el dècim se l'ha emportat un home del poble al qual el número «li havia fet gràcia». L'administrador ha rebut un gran nombre de trucades i diversos curiosos del poble s'han acostat a l'administració per interessar-se sobre el dècim premiat.L'estanc Falset 3 també ha venut un únic dècim del 04.536. La propietària de l'establiment, Imma Piqué, ha assegurat que el número s'havia venut per màquina i havia estat triat a l'atzar. Desconeix si el premiat ha estat algú del poble o una persona de fora, ja que admet que hi ha moltes persones que hi compren «de pas».També un estanc ha estat l'encarregat de repartir la sort a Vinyols amb un únic dècim. La seva propietària, Núria Piqué, tan sols fa sis mesos que disposa de la terminal per vendre Loteria Nacional.Un dels quarts premis de la Grossa de Nadal, el 59.444, ha deixat també una mica de sort a Batea. Només s'ha venut un únic dècim d'aquest número des d'una terminal situada al Bar Restaurant Ca l'Antonio. El propietari, Antoni Altès, no té coneixement de qui pot ser la persona afortunada amb aquest premi de 20.000 euros.El restaurador també ha explicat que des de la sortida del premi ha rebut moltes trucades i ha aclarit que el número premiat no és el que havia adquirit el bar. El bitllet es va comprar a la màquina i amb un número a l'atzar. Altés ha assegurat que se sent afortunat d'haver repartit «felicitat a qui li hagi tocat» tot i que li hauria agradat que fos el «seu número», el 03811 que juga regularment des del restaurant.El Catllar també ha estat afortunat amb el repartiment d'un únic dècim del número 60.272, premiat amb un cinquè premi. La propietària de l'establiment, Yolanda Santiago, ha explicat que s'ha assabentat que havia venut un dècim d'un cinquè premi perquè l'ha trucada la ràdio felicitant-la. És la primera vegada que aquest estanc reparteix un premi, ja que està obert des del mes de març d'aquest 2017.