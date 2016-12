Finalitza la restauració del retaule més gran del Real Monestir de Santes Creus

La intervenció ha durat dos mesos i s’ha dut a terme in situ

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura ha finalitzat els treballs de conservació curativa del retaule major de l’església del Reial Monestir de Santes Creus. Les tasques de conservació curativa les ha dut a terme, aquests dos últims mesos, un equip de professionals, encapçalat per Pau Arroyo sota la direcció tècnica del CRBMC.



El retaule major o de Santa Maria, de l’església del Reial Monestir de Santes Creus és obra de Josep Tramulles i està datat entre 1647-1651. El retaule, emplaçat en l’absis principal, és el més gran del conjunt de retaules de l’església. Mostra una traça més sofisticada de l’habitual, una variant del típic patró reticular de la majoria de retaules de l’art català del segle XVII, amb els cossos laterals del primer pis projectats cap endavant, i amb la fornícula principal que trenca la línia de l’entaulament, per guanyar major protagonisme i convertir-se en el centre de la composició.



El conjunt presentava un estat de conservació deficient, amb atacs d’insectes xilòfags i una gruixuda capa de pols, teranyines i excrements de ratpenat, per l’anvers i el revers



La intervenció ha consistit en la neteja superficial de l’anvers i del revers del retaule per poder-hi aplicar, posteriorment, una capa de desinsectant industrial, curatiu i preventiu, contra els insectes xilòfags.



També s’ha aprofitat la intervenció per repassar la fixació de la policromia que es trobava en perill de despreniment; per consolidar les peces soltes o despreses per falta d’adherència de les coles, i per reforçar l’estructura lígnia del retaule, en la seva part superior, amb l’aplicació de tres perfils d’alumini anoditzat que ajuden a la sostenibilitat del conjunt.



La intervenció també ha servit per aprofundir en el coneixement de la peça. Així, gràcies a la bastida col·locada per dur a terme els treballs, s’ha pogut observar la complexa tècnica constructiva del retaule, descobrir dos dibuixos en el revers i treure l’entrellat de les tres grans escultures que ornamenten el pis central del conjunt. Aquestes tres grans escultures han estat profundament retocades i reconstruïdes, però encara guarden gran part de les seves capes de policromia originals.