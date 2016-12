Constantí rep una subvenció de 91.000 euros per cursos de formació per aturats

Es realitzaran tres activitats formatives que permetran als participants obtenir el certificat de professionalitat

Redacció

Actualitzada 22/12/2016 a les 16:00

L’Ajuntament de Constantí ha obtingut una subvenció de 91.038 euros per tal de realitzar diversos cursos de formació ocupacional. Amb aquesta ajuda es desenvoluparan tres accions formatives principalment adreçades a persones a l’atur que estaran totalment subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu. Aquesta ha estat la primera vegada que l’Ajuntament de Constantí s’ha presentat a la convocatòria del FOAP 2016.

Els cursos que s’oferiran, entre el desembre de 2016 i octubre de 2017, són d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (Nivell 1 i 450 hores), d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (Nivell 2 i 470 hores) i Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents (Nivell 1 i 460 hores). Aquests permetran obtenir el certificat de professionalitat.



Pel que fa als requisits d’accés, en el cas dels certificats de professionalitat de nivell 1, no s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals previs. En el cas dels certificats de professionalitat de nivell 2, s’exigeix el Títol de GESO (Graduat Escolar) o equivalent, o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional o superar prova d’accés al curs.



Els participants del curs hauran de complir els criteris d’accés marcats pel Servei d’Ocupació de Catalunya per poder accedir a les diferents accions formatives.