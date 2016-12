Mor l'ex diputat tarragoní i militant històric del PSC, Jaume Custodi

Custodi ha mort a l'edat de 94 anys

L’històric militant socialista de Santa Coloma de Queralt i ex diputat tarragoní, Jaume Custodi, ha mort als 94 anys d’edat. Custodi destaca per haver estat el cofundador d’Unió de Pagesos i de la Cooperativa Agropecuària i Caixa Rural de Santa Coloma de Queralt. Així mateix va ser diputat per la província de Tarragona a les eleccions generals espanyoles de 1982, regidor al seu poble i diputat provincial. A les acaballes del franquisme va ser membre actiu de l’Assemblea de Catalunya i de la marxa de la llibertat.



La comissió executiva de la federació del PSC del Camp de Tarragona ha mostrat el seu condol per la mort de Custodi. Recentment, a finals del mes d’agost, el PSC va organitzar un homenatge a Jaume Custodi en el que van participar nombroses persones entre les quals el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el primer secretari de la federació del PSC del Camp de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que va ser l’encarregat de fixar a la solapa de l’homenatjat la insígnia daurada del partit en reconeixement al seu compromís i lluita política de tota una trajectòria vital.



La comissió executiva dels socialistes del Camp de Tarragona subratlla «que Jaume Custodi va ser una persona treballadora i honesta amb uns valors morals i de compromís amb el seu poble, amb les comarques tarragonines i amb el que representa el socialisme democràtic»



«En la persona de Jaume Custodi veiem representada una generació de socialistes catalans que van lluitar contra la dictadura i per la llibertat i el progrés social durant els primers anys de la democracia», conclou la comissió executiva dels socialistes de les comarques tarragonines.