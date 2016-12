Localitzen a les Canàries una menor de Torredembarra desapareguda fa 3 mesos

La noia estava en parador desconegut des del 17 de setembre, quan va fugir amb el seu nòvio, un adult de 28 anys

La Guàrdia Civil ha localitzat a l'illa de La Graciosa una adolescent de 17 anys procedent de Tarragona que des de fa tres mesos figurava com a desapareguda, segons ha informat avui la Comandància de Las Palmas.



La menor, que viu a Torredembarra, estava en parador desconegut des del passat 17 de setembre, quan va fugir de casa amb el seu nòvio, un adult de 28 anys.



Va ser la seva família la que va aportar la pista definitiva per localitzar-la, en avisar la Guàrdia Civil que la noia podia estar amb el seu nòvio i uns amics a La Graciosa, cosa que es va poder verificar a través de diversos missatges en xarxes socials.



Les dades que ha recollit l'Institut Armat indiquen que la menor va arribar a La Graciosa amb els seus amics en un veler, des de Cadis.



Després de trobar l'adolescent en un càmping de la localitat de Caleta de Sebo, els agents van arrestar el seu nòvio, perquè contra ell pesa una ordre d'ingrés a la presó per un delicte de danys dictada pel Jutjat penal número 2 de Logronyo.