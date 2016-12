La Pobla de Mafumet donarà aquest dimecres l'últim adéu a Carmen Ginés

El funeral de la dona serà aquest dimecres, a les quatre, a la Pobla de Mafumet

Actualitzada 21/12/2016 a les 12:15

El funeral de Carmen Ginés, la dona morta a mans del seu home el passat dissabte a la nit a la Pobla de Mafumet, se celebrarà aquest dimecres, a les quatre de la tarda, a l’església parroquial de Sant Joan. El comiat de la dona s’espera multitudinari, ja que el cas ha commocionat el tranquil municipi de la Pobla de Mafumet.



Mentrestant, Francisco Javier Mora Muñoz, l'autor confés del crim que hauria matat la seva parella fent-li un tall mortal al coll, ha passat aquest dimecres a disposició del jutjat de violència de Tarragona. El detingut ha arribat als jutjats pels volts de les vuit del matí en un furgó policial. Segons fonts judicials, no consten denúncies prèvies de la dona, però sí que l’home tenia vigent una ordre d’allunyament d’una exparella per maltractaments.



L'individu ha passat a disposició judicial després d’haver passat tres nits al calabós de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Campclar. Allí és on, de fet, es va dirigir el passat diumenge a les dotze del migdia i va confessar haver matat la seva parella, amb la que vivia a un pis del carrer Reus de la Pobla de Mafumet.



Els agents de la policia catalana van trobar el cadàver de la dona de 44 anys a l’interior de l’habitatge i l’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos es va fer càrrec de la investigació.



El cas ha quedat sota secret de sumari, però tot apunta al fet que l’home hauria matat la dona dissabte a la nit assestant-li un tall al coll amb molta força.



Es desconeix quina arma va emprar per fer-ho. El cas ha provocat una gran consternació al municipi i, d’ençà que es va conèixer la mort de Carmen Ginés, s’han produït moltes mostres de suport a la família però també de rebuig per aquest nou cas de violència masclista. L’institut del Morell va ser un dels indrets on es va celebrar un d’aquests actes, ja que és on estudia una de les dues filles de la víctima.



La dona és coneguda al poble per pertànyer a la família que regenta el bar Carmen, al carrer Mare de Déu del Pilar, proper al seu domicili i va formar part de les llistes de CiU a les eleccions del 2011.