L'accelerador vertical i les torres de rebot de Ferrari Land arrenquen motors

Port Aventura ha mostrat un vídeo de les proves que s'hi estan realitzant

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 11:01

Les proves de l'accelerador vertical i de les torres de rebot de Ferrari Land ja estan en marxa. Així ho ha mostrat Port Aventura en un vídeo publicat al seu perfil de Facebook, on es poden veure imatges d'aquestes atraccions del nou parc temàtic de Vila-seca i Salou.



Cal recordar que Ferrari Land disposarà de vuit simuladors de carreres de Fórmula 1, sis per a adults i dos per a nens. A més, la inauguració del nou parc temàtic, que obrirà les seves portes el 7 d'abril del 2017, coincidirà amb el 70è aniversari dels fabricants d’automòbils de Ferrari, que té seu a Maranello (Itàlia).