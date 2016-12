S'instal·larà un equip de radiologia digital directa de suspensió de sostre per fer les radiografies

Actualitzada 21/12/2016 a les 15:02

El Pius Hospital de Valls ha iniciat el procés per renovar de forma integral els espais i equipaments tecnològics del Servei de Diagnosi per la Imatge amb una inversió de prop de 700.000 euros. Les millores han començat enguany i continuaran durant el 2017, amb una inversió global de 692.565 euros que, entre altres millores, permetran disposar d'espai per incorporar noves tècniques diagnòstiques. Les dues sales actuals de radiologia es transformaran, incorporant nou equipament i guanyant espai per poder integrar tècniques diagnòstiques que ara es fan a Tarragona -com per exemple la densitometria òssia. La construcció de la nova sala i la incorporació de l'equipament es duran a terme de forma coordinada, per tal de minimitzar l'afectació del servei.



A principis d'any es va fer un canvi en el sistema d'emmagatzematge digital, transmissió i descàrrega d'imatges radiològiques (PACS) que permet accedir des de qualsevol dispositiu connectat a internet a la consulta dels estudis, garantint el que marca la Llei de Protecció de Dades. Segons informen fonts municipals, les millores van continuar el mes d'abril amb la incorporació d'un mamògraf digital directe amb tomosíntesi, una nova tecnologia que permet obtenir múltiples imatges simultànies de la mama en lloc d'una única, millorant així la precisió del diagnòstic.



Durant el 2017, com a culminació del canvi tecnològic i per acabar d'adequar al Servei de Diagnosi per la Imatge està previst executar una important reforma de dues sales i continuar millorant els equipaments tècnics. La primera fase correspon a les obres de reforma de la sala d'exploració de raig X i la zona de control del servei de diagnosi per la imatge situat a la primera planta de l'hospital, unes obres que comportaran una inversió de 211.115 -IVA inclòs- i que ja han estat adjudicades.



En aquests moments s'està duent a terme el concurs de licitació per equipar la sala de radiologia digital directa de suspensió de sostre que substituirà l'actual que és de sistema analògic. Amb el nou equipament, la imatge serà transmesa i emmagatzemada de forma automàtica disminuint així la dosi de radiació dels estudis i augmentant la rapidesa de la seva realització. El cost d'aquest equipament és de 241.050 -IVA Inclòs-.