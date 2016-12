Un home de 87 anys mort en l'incendi d'un pis a Vila-seca

El foc ha calcinat bona part del cinquè pis i els Bombers han evacuat una vintena de persones de l'edifici afectat

Redacció

ACN

Actualitzada 21/12/2016 a les 11:59

Una home de 87 anys ha mort en l'incendi que ha afectat totalment el cinquè pis del bloc número 6 del Carrer Montseny, que dóna al carrer Vic, a l'alçada del número 13. El foc s'ha declarat a les 9.03h amb flames molt virulentes que han provocat una densa columna de fum visible des de moltes zones del municipi.



Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat 7 dotacions de Bombers -quatre camions d’aigua, una autoescala i dos vehicles lleugers de coordinació i comandament-. Quan han pogut entrar a l'habitatge, els bombers han trobatel cos sense vida de un home de 87 anys. Tot apunta que la mort s'hauria produït a causa de la inhalació de fum, tot i que no es podran confirmar les causes fins que no es practiqui l'autòpsia.



A més, durant les tasques d'extinció s'han evacuat una vintena de persones de l'edifici. El foc, que s'ha extingit poc abans de les 10 del matí, ha cremat totalment el menjador i ha afectat pel fum i la temperatura la resta del pis. A més, també s’haurà d’apuntalar alguna zona per afectacions estructurals lleus al sostre. Els veïns podran retornar als seus domicilis un cop finalitzin les tasques d’apuntalament.



Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius del cos de Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de l'incendi, la Policia Local i una ambulància bàsica del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).