Augmenten les vendes de dècims de la Rifa de Nadal a la demarcació, on mai ha tocat la grossa

Un mínim de trenta persones fan cua a tota hora a l'administració de loteria 'La Pastoreta' de Reus, una de les que més ven

Actualitzada 21/12/2016 a les 09:33

L'esperança és l'últim que es perd i a Tarragona, una de les poques regions de l'Estat on no ha tocat mai la grossa de Nadal, les vendes pel sorteig porten un ritme creixent. Un mínim d'una trentena de persones fent cua, malgrat el mal temps dels últims dies, es manté tota hora a la plaça de la Pastoreta de Reus, on s'hi troba una de les administracions de loteria que més ven de la demarcació.



L'administrador de 'La Pastoreta', Òscar Bausà, creu que enguany es podria arribar a facturacions històriques com la del 2012, prèvia a la crisi, i, després d'uns anys de caiguda i recuperació, no descarta que es pugui assolir un nou rècord. Les vendes a través d'Internet en aquesta oficina, si bé encara poc representatives, van a l'alça i guanyen adeptes any rere any.



Segons Bausà, la Grossa de Cap d'Any no fa ombra a la Loteria de Nadal. «Tots aquests sortejos poden conviure perfectament i un no se sobreposa damunt de l'altre», opina l'administrador. Bausà apunta que, de mitjana, un client es gasta entre 100 i 120 euros -és a dir, entre 5 i 6 bitllets. «Tenim molts números esgotats, sobretot els que hem repartit en empreses i col·legis, i les terminacions més buscades són les de l'any en curs, és a dir, el 16», explica Bausà. Els bitllets acabats en 5 i en 7 també són els més sol·licitats. Francisca Alfonso, acompanyada de la seva néta, surt de l'administració amb cinc dècims a les mans. Aquesta veïna de l'Hospitalet de l'Infant es desplaça expressament a la cèntrica oficina reusenca, de la qual n'és clienta fidel des de fa molts anys.



Una altra de les administracions de loteria tarragonines més enfeinades aquests dies és la número 1 de Roda de Berà (Tarragonès), que l'any passat va repartir quinze sèries del segon premi de la grossa de Nadal, el 12.775, deixant una pluja de diners de 18,75 milions d'euros. La seva administradora, Ana Caballero, explica que el 2015 va ser l'any que menys loteria va vendre, però que, tot i així, li va somriure la sort. Enguany al poble el sorteig es viu «amb molta alegria i vitalitat» i Caballero calcula un increment de vendes d'entre un 35 i un 40%. Tot i que li han demanat, enguany no té consignat el 12.775, però els compradors han esgotat ràpidament el bitllets acabats en 5, 7 i 9. Tal com passa en moltes altres administracions, també són molt demandats els que coincideixen amb l'any 2016. El sorteig se celebra aquest dijous a partir d les 09.00 hores.