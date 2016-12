Una única ganivetada al coll hauria acabat amb la vida de Carmen Ginés

El cos de la víctima s'ha traslladat al Tanatori de la Pobla de Mafumet aquest dimarts a la tarda

Francisco Javier Mora Muñoz, l'autor confés del crim de la Pobla de Mafumet , que es va entregar als Mossos d'Esquadra el passat diumenge al migdia, hauria matat la seva parella clavant-li una contundent ganivetada al coll. El cos de la víctima es trasllada aquesta tarda al tanatori de la Pobla de Mafumet. El funeral de Carmen Ginés se celebrarà aquest dimecres, a les quatre de la tarda, a l'església parroquial de Sant Joan.



Demà al matí, a primera hora, Francisco Javier Mora Muñoz. passarà a disposició judicial després d'haver passat dues nits al calabós de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Campclar. Allí és on, de fet, es va dirigir el passat diumenge a les dotze del migdia i va confessar haver matat la seva parella, amb la que vivia a un pis del carrer Reus de la Pobla de Mafumet. Els agents de la policia catalana van trobar el cadàver de la dona de 44 anys a l'interior de l'habitatge i l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos es va fer càrrec de la investigació. El cas ha quedat sota secret de sumari, però tot apunta a què l'home hauria matat la dona dissabte a la nit assestant-li una sola ganivetada al coll feta amb molta força. El cas ha provocat una gran consternació al municipi i, ahir, es van succeir les mostres de suport a la família i de rebuig per aquest nou cas de violència masclista. L'institut del Morell va ser un dels indrets on es va celebrar un d'aquests actes, ja que és on estudia una de les dues filles de la víctima.