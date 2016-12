L'alcalde de la Torre desitja que el 2017 sigui «menys estressant»

Rovira ha compartit amb els regidors del municipi i els periodistes un esmorzar de Nadal

L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira Gual, ha expressat el seu desig que aquest 2017 sigui un any «menys estressant» a nivell de notícies que incumbeixen al municipi. Ho ha dit en un esmorzar de Nadal realitzat amb regidors i periodistes, que ha tingut lloc aquest dimarts al matí al Saló de Plens de l'Ajuntament del Municipi. Rovira ha aprofitat per felicitar el Nadal i desitjar un bon any a tots els seus companys, així com als periodistes assistents.