Operaris de la Diputació de Tarragona treballen per retirar les pedres de la via i reparar els danys

Actualitzada 20/12/2016 a les 15:20

La pluja dels últims dies ha provocat una esllavissada a la T313, #Duesaigües a N-420. Pas alternatiu regulat amb semàfors. #CarreteresDipta pic.twitter.com/WowwnBoBNr — Diputació Tarragona (@Dipta_cat) 20 de desembre de 2016

Un carril de la carretera T-313, que uneix Montbrió del Camp i Duesaigües, resta tallat per esllavissades de pedres al terme municipal del segon municipi causades per les pluges dels últims dies.Operaris de la Diputació de Tarragona, que té la titularitat de la via, treballen per tal de retirar les pedres de la via i reparar els danys causats. Per aquest motiu s'ha creat un pas alternatiu regulat amb semàfors. Tot i això, la circulació és intensa en ambdós sentits. Les esllavissades han tingut lloc al quilòmetre 22 i mig de la carretera.