El Tió visita Montblanc un any més

La tradicional activitat tindrà lloc el proper 24 de desembre a les 12h a la plaça Major

Redacció

Actualitzada 20/12/2016 a les 10:44

La plaça Major de Montblanc acollirà el proper dissabte 24 de desembre a les 12h el tradicional cagatió, una activitat tradicional dirigida als més petits del municipi. Els infants podran pujar a l’escenari i fer cagar el Tió.



Per altra banda, i com el darrer any, també es realitzarà una campanya de recollida de menjar. Tots els aliments que es dipositin al Tió s’entregaran a Càrites Montblanc perquè el distribueixin entre les persones que més els necessiten. Aquest acte està organitzat per l’Ajuntament i el Consell Municipal de Joventut del municipi.