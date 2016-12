El detingut pel crim de la Pobla passarà a disposició judicial aquest dimecres

Mentrestant, aquest dilluns es van produir mostres de rebuig contra la violència masclista a les portes de diversos ajuntaments

La parella de María del Carmen Ginés, la veïna de la Pobla de Mafumet que va ser assassinada dissabte, continua aquest dimarts als calabossos de la comissaria de Campclar després que, diumenge al migdia, quedés detingut per la policia en haver confessat el crim. Dimecres passarà a disposició judicial, segons fonts dels Mossos d’Esquadra. El cas es troba sota secret de sumari.



Mentrestant, aquest dilluns es feia un minut de silenci davant les portes dels ajuntaments de Tarragona, Vila-seca i el Morell per condemnar l’assassinat masclista. La víctima, María del Carmen Ginés, que tenia 44 anys i una filla de 16, s’havia casat amb l’assassí confés dos anys enrere i no constava cap denúncia per maltractament.



En la concentració silenciosa de Tarragona es va desplegar una pancarta amb el lema «Tarragona diu no a la violència masclista». A aquesta mostra de rebuig hi va assistir el primer tinent d’alcalde de la Pobla de Mafumet, Josep Dalmau, i la regidora de Serveis a la persona, Ana Santos, que va lamentar l’alt nombre de dones assassinades per les seves parelles.



La filla de la dona assassinada és alumna de l’institut del Morell i la seva comunitat educativa es va concentrar ahir al pati, on el director va llegir un manifest per donar-li suport. «Per desgràcia, el que ha passat és un fet massa habitual i no trobarem un final pròxim si no treballem totes les persones juntes», deia. Per això, agregava, els docents tenen clar que «la nostra labor va més enllà de la formació acadèmica i prioritza sobretot la formació de les persones amb els referents del respecte, la llibertat i l’equitat».



A les portes de l’Ajuntament de Vila-seca es va fer un altre minut de silenci. El consistori de la Pobla va celebrar ahir un ple extraordinari per condemnar el crim i va suspendre diversos actes festius, fins i tot els convocats a favor de la Marató de TV3.