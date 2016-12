Canvis en el cartipàs municipal de Valls

La regidora Núria Gavarró transfereix les competències de Transparència i Tecnologies de la Informació a Francesc Anguela, regidor de Mobilitat

Redacció

Actualitzada 20/12/2016 a les 10:10

El cartipàs de l’Ajuntament de Valls es modificarà a partir de l’1 de gener. La regidora Núria Gavarró deixarà d’encarregar-se de les competències de Transparència i Tecnologies de la Informació per motius personals, responsabilitat que assumirà Francesc Anguela, també regidor de Mobilitat. Gavarró continuarà sent regidora de Participació Ciutadana i Igualtat i a la vegada substituirà Anguela com a membre de la Junta de Govern. Com a conseqüència dels canvis de responsabilitats, Núria Gavarró deixarà la seva condició de regidora en dedicació exclusiva a l’Ajuntament, mentre que Francesc Anguela serà regidor en dedicació parcial.