AKI selecciona personal per la nova botiga que obrirà a Altafulla

Actualitzada 19/12/2016 a les 21:18

La cadena de bricolatge, jardineria i decoració de la llar AKI ha començat a seleccionar personal pel nou establiment que s’inaugurarà a Altafulla al març. La nova botiga busca caixers i venedors i també altres càrrecs per al comitè d’empresa. En concret, la companyia ha publicat els objectius dels diferents perfils que busca per cobrir la plantilla del nou establiment. Així doncs, AKI busca un responsable de logística, que serà l’encarregat de gestionar l’entrada de productes fins a la seva exposició a la sala de vendes. També busca responsable de Serveis, llur missió serà la d’«acollir, el servei i la qualitat d’atenció al client en caixes», segons recull l’oferta. Tanmateix, AKI selecciona candidats a ocupar els llocs vacants de caps de sector que hauran de complir els objectius de la secció assignada. Finalment, la companyia busca també un director de botiga.



El passat 15 de desembre, AKI va publicar les ofertes de treball per contractar venedors i caixers. El nou establiment de bricolatge s’ubicarà a l’entrada del terme municipal d’Altafulla, a una nau pròxima a la carretera N-340.