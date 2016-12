Activitats amb materials reutilitzables al Parc de Nadal de Valls

Set centres educatius cooperen aportant els productes usats i quinze entitats integren l’oferta d’aquesta edició

Actualitzada 20/12/2016 a les 18:23

Activitats transformadores

Materials reutilitzables

Les activitats seran desenvolupades per l’Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela, l’Associació de Veïns del Barri Antic, l’Associació Verge de la Candela, l’Associació Porta Oberta, l’Associació Trèvol, Cel Rogent-Educació Ambiental, la Colla gegantera La Pessigolla, la Colla Joves Xiquets de Valls, la companyia Passabarret, el Cor Divisi, la Coral infantil Cors Alegres, l’Esplai Esquirols, la Creu Roja, Teatralitzat i la Unió Anelles de la Flama.

Els materials reutilitzables es convertiran en els protagonistse del Parc de Nadal de Valls de 2017, que comptarà amb la participació de 15 entitats i que ocuparà 460 metres quadrats. Instal·lat dins dues veles i dins el gimnàs de l’escola Enxaneta, també hi haurà una àrea exterior de jocs al pati del mateix centre, mentre que el claustre de l’antic convent del Carme acollirà visites teatralitzades i participatives. El Parc funcionarà amb l’espai circ des del dimecres 28 de desembre, i a ple rendiment amb el conjunt de tallers entre el 2 i el 4 de gener.Els tallers del Parc redescobreixen tot un seguit d’elements propis del Nadal català. Així, els dimonis dels Pastorets, els fanalets per donar la benvinguda als Reis de l’Orient, el tió, les postals pròpies d’aquests celebracions, les nadales, l’arbre, o el personatge de l’Home dels Nassos, esdevindran eixos conductors dels tallers i activitats preparades. Tots els elements amb els quals es tractaran aquestes temàtiques han estat aportats pels mateixos vallencs, que des del passat mercat de Nadal i la fira d'aviram cooperen per fer que el Parc sigui més sostenible i alhora més participatiu.La Xarxa de Cultura de Valls aposta per un Parc concebut des de la funció transformadora del lleure educatiu, que educa les persones en la convivència pacífica, el respecte i el diàleg. El Parc de Nadal de Valls ofereix espais de comunicació, observació i escolta, en un equilibri entre la diversió i l'enriquiment personal per aconseguir que la canalla sigui encara més empàtica i socialment més competent i per aprendre a gestionar les emocions. Alhora pretén ampliar la quantitat i la qualitat del temps que es passa en família, possibilitar per als nens una nova inversió en cultura i en habilitats socials, aprofitar l'oferta cultural del municipi, afavorir el coneixement de l'entorn especialment del barri antic on es troben ubicats l’escola Enxaneta i l’antic convent del Carme, augmentar la socialització dels fills i el seu arrelament al territori immediat, i desenvolupar-ne l'esperit crític.Per al conjunt d’aquestes activitats són necessaris quinze tipus d’elements reutilitzables. Els punts de recollida, que disposen d’uns dipòsits facilitats per l’organització, són set de les escoles de la ciutat fins al dia 21 de desembre. Hi participen els centres Baltasar Segú, Claret, Eladi Homs, Eugeni d’Ors, Enxaneta, La Candela i Lledó. També es pot deixar material a l’edifici de Ca Creus, a la plaça de la Biblioteca, en aquest cas fins al 22 de desembre, i durant els mateixos dies del Parc en el recinte on es desenvolupen les activitats.En aquests punts es recullen caixes de cartró de cereals, llibres o revistes velles, plàstic rodó de pizzes precuinades, paper de regal ja usat, pots de vidre petits com els de iougurt o paté, retalls de roba i de llana, taps de suro, cds usats, safates de cartró per posar pastissos, càpsules nespresso buides i netes, pots de iogurt líquid com actimels, tapes dels pots de vidre i anelles de les llaunes de refresc. L’entitat Cel Rogent realitza el control de qualitat de tot aquest material i l’inventaria perquè la resta d’associacions el puguin usar durant el Parc en cada taller.Les modalitats d’entrades per al Parc 2017 s’amplien de manera que a les habituals d’un euro per al bloc de la vela de circ, de mig dia per dos euros i dia sencer per tres euros, s’afegeixen les de dos dies per cinc euros i tres dies per set euros. Les entrades es poden trobar a la taquilla del mateix recinte del Parc.