La presència de les nuclears dispara el PIB de Vandellòs fins als 66.500 euros per habitant

Tarragona és la tercera gran ciutat catalana per volum de PIB, amb 4.673,2 MEUR

Actualitzada 19/12/2016 a les 12:34

Les dades dels municipis tarragonins de més de 5.000 habitants





TARRAGONA

Municipis de més de 5.000 habitants

i capitals de comarca PIB PIB per habitant VAB per sectors (%) milions € milers € Índex

(Cat=100) Agricultura Indústria Construcció Serveis Alcanar 115,8 12,1 43,5 7,8 6,1 6,1 80,0 Alcover 106,0 20,8 74,8 3,5 51,4 5,8 39,3 Altafulla 66,8 13,4 48,0 0,5 2,0 7,7 89,8 Ametlla de Mar, l' 139,5 19,5 70,1 5,2 3,6 7,5 83,7 Amposta 425,4 20,3 72,8 3,6 19,2 5,6 71,6 Arboç, l' 175,0 32,0 115,0 0,4 59,0 2,0 38,6 Calafell 268,0 11,1 40,0 0,1 3,9 11,0 85,0 Cambrils 486,2 14,7 52,8 2,9 4,6 9,3 83,2 Canonja, la 104,6 18,0 64,8 0,0 43,9 5,3 50,8 Constantí 300,8 46,6 167,5 1,0 26,1 4,8 68,1 Cunit 121,9 10,3 37,0 0,1 1,9 9,0 89,0 Deltebre 165,1 14,2 51,1 5,8 11,7 17,6 64,9 Falset 84,3 29,7 106,8 0,8 47,7 4,1 47,3 Gandesa 85,3 28,3 101,6 4,2 34,8 5,9 55,1 Montblanc 285,9 39,3 141,2 1,1 55,5 2,5 40,9 Mont-roig del Camp 157,4 13,1 47,1 4,3 5,3 12,6 77,8 Móra d'Ebre 129,1 23,7 85,1 2,1 12,8 5,5 79,6 Reus 2.280,4 21,9 78,7 0,3 13,6 5,3 80,8 Riudoms 125,3 19,0 68,3 7,4 25,6 8,4 58,5 Roda de Berà 115,6 18,3 65,8 0,2 17,3 7,8 74,7 Roquetes 129,4 15,9 57,0 8,2 25,7 5,9 60,2 Salou 572,8 21,7 77,9 0,1 2,7 3,1 94,2 Sant Carles de la Ràpita 189,5 12,8 46,0 8,6 8,1 7,4 75,9 Selva del Camp, la 262,3 47,0 168,9 2,5 64,1 5,3 28,1 Sénia, la 98,6 16,9 60,9 3,1 33,2 4,8 59,0 Tarragona 4.673,2 35,6 127,9 0,3 27,6 4,0 68,1 Torredembarra 201,2 13,1 47,0 0,3 5,5 8,2 86,1 Tortosa 899,0 26,8 96,5 3,5 20,2 4,0 72,3 Ulldecona 125,5 18,6 66,9 8,6 41,5 3,1 46,8 Valls 715,9 29,3 105,4 0,3 40,7 3,7 55,3 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 402,4 66,5 239,0 0,1 64,5 2,7 32,6 Vendrell, el 589,2 16,2 58,3 0,1 5,7 6,5 87,7 Vila-seca 553,1 25,1 90,1 0,1 12,6 5,6 81,7

Les xifres de les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants



Municipis de més

de 50.000 habitants PIB PIB per habitant milions € milers € Índex (Cat=100) Badalona 3.829,7 18,0 62,1 Barcelona 66.952,2 42,2 146,0 Castelldefels 1.174,1 18,5 64,1 Cerdanyola del Vallès 1.593,0 27,9 96,3 Cornellà de Llobregat 2.680,7 31,3 108,2 Girona 3.401,8 35,6 123,1 Granollers 2.182,7 36,5 126,3 Hospitalet de Llobregat, l' 5.687,0 22,8 78,9 Lleida 3.947,9 29,1 100,8 Manresa 1.829,9 24,7 85,5 Mataró 2.743,6 22,2 76,9 Mollet del Vallès 1.256,5 24,5 84,6 Prat de Llobregat, el 3.978,0 63,7 220,0 Reus 2.377,2 23,0 79,5 Rubí 2.033,2 27,4 94,9 Sabadell 4.362,1 21,1 72,9 Sant Boi de Llobregat 1.828,2 22,4 77,5 Sant Cugat del Vallès 3.893,5 44,5 153,9 Santa Coloma de Gramenet 1.315,8 11,4 39,4 Tarragona 4.854,6 37,1 128,1 Terrassa 4.725,0 22,0 76,2 Viladecans 1.186,7 18,3 63,1 Vilanova i la Geltrú 1.198,4 18,5 64,0 Catalunya 214.927,3 28,9 100

La localitat de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és el municipi de Tarragona de més de 5.000 habitants amb un producte interior brut (PIB) per habitant més elevat. En concret, segons les últimes dades disponibles i que ha fet públiques l'IDESCAT, corresponents al 2014, el PIB per habitant va ser de 66.500 euros, la qual cosa representa un índex del 239, tenint en compte que la mitjana catalana com a xifra de referència, és 100. En el cas de Tarragona el següent municipi és la Selva del Camp, amb 47.000 euros de PIB per habitant, seguit de Constantí, amb 46.600 euros.El PIB per habitant més baix (del grup de capitals de comarca i de més de 5.000 habitants) li va correspondre a Cunit, amb 10.300 euros per habitat i Calafell, amb 11.100 euros. Amb tot, tenint en compte el PIB total i el nombre d'habitants, són poques les localitats tarragonines que aconsegueixen superar la mitjana catalana. Així, a banda de Vandellòs, la Selva o Constantí, només aconsegueixen superar el 100 de referència, l'Arboç (115), Falset (106,8), Gandesa (101,6), Montblanc (141,2), Valls (105,4) i Tarragona (127,9). La ciutat de Reus, amb un PIB per habitant de 21.900 euros, no arriba a la mitjana catalana, quedant en un 78,7. Els municipis que aconsegueixen quedar molt a prop de la mitjana catalana són Vila-seca (90,1) i Tortosa (96,5).En alguns casos, la situació de les capitals i les localitats més grans no segueix la mateixa tendència que el conjunt de la comarca on es troben. Així, per exemple, les dades de l'IDESCAT també recullen l'evolució del PIB comarcal entre els anys 2013 i 2014. Segons aquestes dades, la comarca de la Ribera d'Ebre va patir una caiguda del PIB del 12,4%. En el cas de la Conca de Barberà, la pèrdua del PIB va ser menor, situant-se en un percentatge del 2,5%. Algunes comarques pràcticament no es van moure, com la Terra Alta o el Montsià (0,6% positiu), mentre que l'increment de PIB comarcal més important es va produir al Priorat (13,4%). L'Alt Camp va créixer un 7,6%, el Baix Camp un 3,4% i el Tarragonès, un 2%.Pel que fa a la comparativa entre les grans ciutats catalanes, aquelles que superen els 50.000 habitants, Tarragona, amb un PIB de 4.854,6 MEUR, és la tercera de Catalunya per volum de PIB, per darrere de Barcelona (66.952, 2 MEUR) i l'Hospitalet de Llobregat (5.687). Per darrere de Tarragona queden, immediatament després, Terrassa (4.725) i Sabadell (4.362,1). Reus, per la seva banda, té un PIB de 2.377,2 MEUR, mentre que, percentualment, de les grans localitats, la que té un índex per habitant més alt és el Prat del Llobregat, amb un PIB de 3.978 milions d'euros però amb una mitjana per càpita de 220, quan la mitjana catalana és de 100.