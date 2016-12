La nuclear Vandellòs II es reconnecta a la xarxa elèctrica després d'acabar la recàrrega de combustible

La finalització del procés es retarda per una aturada no programada del reactor

Redacció

Actualitzada 19/12/2016 a les 11:34

La central nuclear Vandellòs II ha iniciat el seu 22è cicle d'operació després de finalitzar la recàrrega de combustible. La planta nuclear es va connectar a la xarxa elèctrica a les 15.22 hores d'aquest diumenge. La sincronització i reconnexió s'ha retardat després que el reactor s'aturés, el passat divendres, per una pèrdua d'alimentació causada per un fusible. El Consell de Seguretat Nacional (CSN) investiga les causes de l'incident, qualificat de nivell 0 a la escala INES. Més de 1.000 professionals de 65 empreses de serveis han treballat durant aquest període a la planta per donar suport als treballadors fixes de la instal·lació. Com s'havia planificat, s'han executat 9.000 ordres de treball. Les actuacions més rellevants han estat la renovació de 64 dels 157 elements combustibles allotjats al reactor, la inspecció decennal amb ultrasons del vas del reactor i les toveres, la implantació d'un nou sistema de control digital del reactor, la revisió dels trens de seguretat i la modernització del sistema de distribució de corrent continu.



Durant la parada per recàrrega de la central nuclear, s'han implantat les últimes modificacions de disseny, contemplades en les Instruccions Tècniques Complementàries emeses pel CSN, i relacionades amb el projecte de Reforç de la Seguretat derivat de les proves de resistència que es van fer a les nuclears espanyoles després de l'accident de Fukushima (Japó). En el projecte destaca la instal·lació dels diferents components del sistema de ventament filtrat de la contenció. Per aquets motiu ha calgut habilitar una grua de grans dimensions, amb una capacitat de càrrega de 500 tones. El sistema de ventament filtrat de la contenció, la instal·lació de re-combinadors passius d'hidrogen i la posada en servei del Centre Alternatiu de Gestió d'Emergències (CAGE) representen les últimes mesures d'un projecte global que augmenta la robustesa i la capacitat de resposta de la planta davant successos que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny.



Durant la 21a recàrrega de combustible, Vandellòs II ha duplicat el nombre de persones que habitualment treballa a la instal·lació, amb la incorporació de més de 1.000 professionals de diferents empreses de serveis especialitzades.