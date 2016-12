El servei d'AVE al Camp de Tarragona compleix deu anys amb 7 milions de viatgers

La destinació més demandada ha estat Madrid amb 3,5 milions de passatgers

Redacció

Actualitzada 19/12/2016 a les 12:05

El 19 de desembre de 2006 van entrar en funcionament l’estació del Camp de Tarragona, que avui celebra el seu desè aniversari amb prop de 7 milions de passatgers d'alta velocitat. Durant aquests deu anys en funcionament els serveis AVE i Llarga Distància i Avant han donat servei a tota la demarcació. Del total de viatgers d’aquests deu anys, 870.000 corresponen als clients d’aquest 2016, cosa que representa un creixement del 4,7% en el darrer any.



Des de l’entrada en funcionament de l’estació del Camp de Tarragona, els serveis de Renfe han anat ampliant l’oferta amb l’entrada en servei de l’alta Velocitat fins a Barcelona a partir del febrer de 2008. A l’abril del mateix any van entrar en funcionament els serveis Avant de Mitja Distància en alta Velocitat que connecten Tarragona amb Barcelona i Lleida, i al gener de 2009 es van iniciar els serveis AVE directes a Andalusia sense realitzar parada a Madrid.



Pel que fa a la destinació més demandada pels passatgers, Madrid es situa en el primer lloc amb tres milions i mig de clients. La segueix Saragossa amb un milió cent mil passatgers. Cal dir que l’AVE ofereix deu connexions al dia que uneixen Tarragona i Madrid en 2 hores i 37 minuts.



Pel que fa al balanç de passatgers de les principals relacions, l’AVE Tarragona-Andalusia ha registrat 200.000 passatgers que han viatjat cap a Sevilla, 115.0000 que ho han fet cap a Còrdova i 110.000 que han anat fins a Màlaga. Els serveis AVE permeten enllaçar amb Còrdova en 4 hores i 5 minuts, i amb Sevilla o Màlaga en 4 hores i 52 minuts. Pel que fa a les connexions cap al nord de la península, cal destacar Pamplona amb 150.000 clients i Bilbao amb 120.000.



L’estació de Camp de Tarragona també compta amb connexions d’Alta Velocitat amb França. En aquest darrer any, un total de 2.200 clients s’han desplaçat fins a França amb els serveis de de Renfe-SCNF en Cooperación.