Ferrari Land obre la borsa de treball amb 63 vacants

El parc temàtic busca camarers, maîtres i assistents de parc, entre d'altres

Actualitzada 19/12/2016 a les 14:29

La data d'obertura del futur parc temàtic de Port Aventura Ferrari Land, establerta pel 7 d'abril, s'aproxima, i l'empresa ha iniciat les gestions per incorporar a personal creant noves ofertes laborals. Per ara, Ferrari Land busca incorporar a un total de 63 persones a l'equip de treball, tal com informa el programa Aquí Hay Trabajo de La 2 de Televisió Espanyola, que s'encarregaran del correcte funcionament del nou parc d'atraccions, que va ser centre d'atenció la setmana passada en patir un incendi en dues edificacions que s'estaven construint. Entre aquestes 63 vacants hi ha 10 llocs de treball d'Assistents del parc en general; 15 places de Cambrers i Maîtres; 1 plaça per a un Retail Manager i 1 Operador de Recpeció a jornada parcial. Totes les ofertes es poden consultar a la pàgina web de PortAventura -accedir-hi clicant en aquest enllaç -, i les persones interessades poden enviar el currículum de forma telemàtica accedint a la pestanya 'Inscribirse en la Oferta' de la pàgina de cada una de les feines.