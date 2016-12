Cambrils lliura el primer certificat a una estrangera que ha fet els cursos d'acollida

La formació inclou aprenentatge de la llengua, del model de societat i de coneixements laborals

Actualitzada 19/12/2016 a les 18:46

La Irina és la ciutadana russa que ha rebut el primer certificat d'acollida expedit per l'Ajuntament de Cambrils i que acredita la seva formació en els cursos preparats per a facilitar els processos d'estrangeria o la recerca de feina. Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils, ha lliurat aquest dilluns el certificat que impulsa el consistori amb la col·laboració del departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu.



La Irina, per poder aconseguir el certificat, ha acomplert amb un període de formació «en àmbits essencials per a la seva integració», tal com assenyalen des de l'ajuntament cambrilenc. Aquesta formació ha consistit en un curs de 90 hores d'aprenentatge de la llengua, un curs de 15 hores de coneixement del model de societat i un altre de 15 hores de coneixements laborals. Aquest circuit formatiu corresponent al servei de primera acollida respon a les directrius establertes a la Llei d'Acollida de les Persones Immigrades i les Retornades a Catalunya, aprovada pel Parlament català el 2010. Aquest 2016, han obtingut el certificat d'assistència i aprofitament un total de 52 persones, 23 han realitzat el Curs de Coneixement de l'entorn, la societat catalana i el seu marc jurídic, i 29 el d'habilitats laborals.



Segons que explica l'Ajuntament, «les nacionalitats d'aquestes persones són diverses: Colombià, Senegal, Espanya, Veneçuela, Pakistan, Marroc, Índia, Rússia, Bolívia i Equador». El lliurament d'aquest primer certificat es realitza un dia després del 18 de desembre, el Dia Internacional del Migrant.