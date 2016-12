Salou inaugura les festes amb el tradicional brou de Nadal

S'han repartit més de 210 litres de caldo

Redacció

Actualitzada 18/12/2016 a les 17:22

Aquest diumenge al migdia la ciutat de Salou ha donat el tret de sortida oficial a les festes nadalenques amb una nova edició del brou de Nadal. Més de 200 persones han participat en aquesta tradicional trobada que acull La Masia Catalana.



D’entre tots els assistents n’ha destacat la presència de Pere Granados, alcalde de Salou, que ha acudit a la cita en representació del consistori local. El propi Granados ha estat l’encarregat d’obrir els parlaments de la trobada, en la qual s’han desitjat unes bones festes a tots els salouencs i un pròsper any 2017.



De fet, Granados ha volgut traspassar aquesta prosperitat a la ciutat, esperant tornar a posar en marxa un seguit de mecanismes que permetin plasmar «el desig de prosperitat per Salou, amb el qual venim treballant per gestar la segona gran transformació de la ciutat». L’alcalde salouenc ha exposat que de cara al 2017 es vol treballar amb diversos projectes «perquè Salou prosperi i tots tinguem més qualitat de vida i es generi més ocupació al municipi».



Veïns, membres i representants de diferents entitats i associacions salouenques, juntament amb la representació de les autoritats locals encapçalada per l’alcalde han gaudit d’un àpat en el que s’han servit més de 210 litres de brou i pa amb tomàquet i embotits. A més, s’ha fet una cantada de nadales en format ‘dixie’ i els més menuts han gaudit de la visita del Rockie i la Confetina.