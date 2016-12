Els Mossos controlen una rave a un mas de propietat bancària

Es tracta del Mas d'en Xup a l'Espluga de Francolí

Redacció

Actualitzada 18/12/2016 a les 20:34

Entre 150 i 200 persones, segons els Mossos d’Esquadra, van participar al llarg del diumenge a una rave il·legal al Mas d’en Xup, un gran mas de l’Espluga de Francolí. La festa va començar al matí i a dos quarts de vuit es donava per finalitzada, tot i que, segons el cos de Mossos d’Esquadra, una quarantena de persones es disposaven a passar la nit a l’habitatge.



Els Mossos van establir controls als accessos a la finca que, segons asseguren, pertany a una entitat bancària. Els participants de la festa van arribar de bon matí i la música es podia escoltar des de l’Espluga de Francolí. Una cinquantena de vehicles, sobretot furgonetes i autocaravanes, van aparcar a la finca. Aquesta no és la primera vegada que s’utilitza aquest mas per organitzar una rave il·legal. El fet que sigui propietat d’un banc fa que els organitzadors evitin les denúncies.