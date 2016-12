Detenen un home per la mort de la seva parella a la Pobla de Mafumet

Ell mateix s'ha entregat a la comissiaria dels Mossos

Actualitzada 18/12/2016 a les 17:04

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de la mort de la seva parella a la pobla de Mafumet, aquest diumenge. A les 12 del migdia, Francisco Javier M. M. s'ha personat a la comissaria dels Mossos de Campclar, a Tarragona, confessant-se autor de la mort de la dona, també de 44 anys. Tots dos de nacionalitat espanyola i veïns de la Pobla de Mafumet.



Els agents s'han personat a un domicili de la població, al carrer Reus nº 15, per comprovar els fets i hi han trobat el cadàver, amb evidents signes de violència. Agents de l'àrea d'investigació criminal del Tarragonès s'han fet càrrec de la investigació dels fets.



El nom de la víctima és Carmen Ginés Abelló. Va anar a les llistes de Convergència i Unió a les eleccions del 2011.



La reacció de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha estat immediata i, en aquest sentit, a les 18 hores d'aquest diumenge està previst un Ple Extraordinari al consistori i, a les 18.10 hores, una concentració de rebuig a la plaça de l'Ajuntament.