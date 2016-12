Vila-seca crea un mandala solidari amb taps de plàstic

Tots els diners recaptats durant la jornada es destinaran a la Fundació Noelia

Redacció

Actualitzada 17/12/2016 a les 20:48

La botiga ‘Bombolletes’ de Vila-seca ha celebrat el seu segon aniversari amb una jornada solidària que ha comptat amb diverses activitats dirigides a amics, clients i a tothom que hi volgués participar. L’acte principal d’aquesta celebració ha estat la creació d’un mandala gegant fet a partir dels taps de plàstic que han anat guardant tots els participants.



L’objectiu de la celebració, més enllà de l’aniversari de la inauguració de la botiga, era recaptar fons per a la Fundació Noelia, que lluita per afavorir la investigació de la distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen VI. A més dels fons que recapta, la Fundació Noelia també recull taps de plàstic per tal de sumar recursos i poder fer front a aquesta malaltia minoritària i degenerativa.



A més del gran mandala amb taps de plàstic, la festa de ‘Bombolletes’ també ha comptat amb altres activitats com un espectacle Alhazar, l’actuació de Mag Vidi, una sessió familiar de zumba i una xocolatada i coca. A més, la botiga també ha sortejat cistells i productes entre els assistents.