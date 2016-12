La circulació de trens també s'ha vist alterada per un viatger que s'ha negat a pagar el bitllet

Actualitzada 17/12/2016 a les 19:50

Els trens de la línia R15 de Rodalies circulen amb almenys 30 minuts de retard aquest dissabte a causa dels danys que van causar les tempestes d'ahir a les instal·lacions de les Borges del Camp (Baix Camp). Fins al lloc s'hi han desplaçat tècnics d'Adif que intenten arreglar l'avaria al més aviat possible.



Aquesta tarda la circulació de trens també s'ha vist afectada per un viatger que ha pujat a un comboi sense comprar bitllet i que s'ha negat a pagar i a identificar-se quan el revisor li ha reclamat. Davant d'aquesta negativa, el comboi, que havia sortit de l'Estació de França de Barcelona a les 13.13 hores i que havia d'arribar a Flix a les 16.22, s'ha aturat a l'altura de les Borges del Camp fins que s'hi ha desplaçat una patrulla dels Mossos d'Esquadra que ha denunciat a l'usuari.



Aquest incident ha fet que aquest tren arribés a la seva destinació amb uns 40 minuts de retard. Un portaveu de Renfe ha lamentat aquests fets i ha afirmat "actituds incíviques com aquesta afecten la resta de viatgers".