Descobreixen un jove marroquí que viatjava per l'AP-7 amagat als baixos d'un camió

El noi, que ha estat traslladat als Mossos, té 15 anys i va sortir dimecres del seu país d’origen

Actualitzada 17/12/2016 a les 20:55

Una dona que circulava per l’autopista AP-7 a l’alçada de l’Ampolla (Baix Ebre) ha alertat aquest dissabte al matí als serveis d’emergència de la presència d’un jove que viatjava agafat als baixos d’un camió. L’avís s’ha produït cap a dos quarts d’onze del matí i, segons han confirmat els Mossos d’Esquadra, més tard una patrulla ha localitzat el noi a l’àrea de servei de l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).



Tot sembla indicar que el camió on viatjava el polissó s’hi ha aturat després de ser alertat per alguns conductors, però el vehicle ha continuat el seu viatge sense que se l’hagi pogut identificar. Dos ciutadans han atès el noi, que deia tenir fred i gana, a la mateixa àrea de servei i posteriorment una ambulància del SEM l’ha traslladat a l’Hospital de Sant Joan de Reus amb signes d’hipotèrmia.



Fonts policials han explicat que el jove no parla castellà ni català, però que ha fet saber als agents, amb signes, que té 15 anys i que va iniciar el seu viatge al Marroc el passat 14 de desembre. A l’espera de poder determinar si el noi és menor d’edat o no ho és, els Mossos d’Esquadra han comunicat els fets al Servei Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i a la Fiscalia de Menors de Tarragona.