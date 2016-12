Crema una barraca al Pla de Santa Maria

L’incendi ha afectat una construcció prop del Mas de la Capona

Redacció

Actualitzada 17/12/2016 a les 16:23

Aquest migdia s’ha detectat un petit foc al Pla de Santa Maria, en una finca propera al Mas de la Capona. El foc ha afectat una barraca de fusta, que ha quedat totalment calcinada. Per sort no s’ha hagut de lamentar ferits ja que a l’interior de la construcció només hi havia llenya, cables i runa.



Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha estat treballant en les tasques d’extinció de l’incendi. En poc menys d’una hora han pogut controlar les flames i han fet una ràpida avaluació dels desperfectes, tot i que no se sap què ha pogut originar el foc.