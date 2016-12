Bach, Vivaldi i Albéniz, al Concert de Nadal de Perafort

El Consell Comarcal del Tarragonès organitza un cicle juntament amb el Conservatori de Música de Vila-seca

Redacció

Actualitzada 17/12/2016 a les 12:24

El proper diumenge 18 de desembre, el Casal Municipal de Perafort acollirà el Concert de Nadal que organitzen el Consell Comarcal del Tarragonès i el Conservatori de Música de Vila-seca. Es tracta d’una iniciativa que té l’objectiu d’incentivar l’activitat musical a la comarca a l’hora que es possibilita escenari i públic als estudiants del Conservatori.



A Perafort hi actuaran l’Orquestra Corelli, el Cor Sant Esteve i un trio de corda format per les violinistes Erika Fabregat i Maya Belen, i el violoncel·lista Martí Senserrich. Al concert s'interpretaran obres de compositors com Bach, Vivaldi o Albéniz, entre d’altres.



Tant l’orquestra com el cor i el trio de corda són algunes de les formacions musicals amb les que compta el Conservatori de Vila-seca, que s’han convertit en formacions amb capacitat d’oferta musical i que tenen una permanent dedicació pedagògica i cultural al Conservatori. A més del concert de Perafort, el cicle organitzat conjuntament amb el Consell Comarcal del Tarragonès visitarà poblacions com la Secuita i el Catllar.