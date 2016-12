Una nova línia d'autobús farà el trajecte exprés entre Cambrils i Tarragona

El nou servei realitzarà el recorregut en 30 minuts, enlloc dels 40 que tarda actualment

Redacció

Actualitzada 16/12/2016 a les 20:17

El Departament de Territori i Sostenibilitat posa en servei, el pròxim 9 de gener, un bus exprés.cat que connectarà Cambrils i Tarragona. El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, acompanyat de l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha presentat aquest divendres la nova oferta, que doblarà el nombre d’expedicions del corredor actual, passant de les 14 a 27. El nou bus comptarà, a més, amb un servei exprés directe a la universitat, que circularà durant el període lectiu. Aquesta serà la 31a línia de bus exprés que s’implantarà a Catalunya i la 7a a la demarcació de Tarragona. A l’acte també hi ha assistit el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa.



El nou bus exprés permetrà millorar la velocitat comercial del servei. Les expedicions actuals entre Cambrils i Tarragona triguen al voltant de 40 minuts i amb l’exprés.cat la comunicació entre les dues poblacions es farà en 30 minuts. La millora de l’oferta també és important. Actualment, el corredor ofereix 6 expedicions d’anada a Tarragona i 8 de tornada. L’exprés n’oferirà 13 i 14, respectivament. Es crea, a més, un itinerari nou a la universitat. L’exprés universitari oferirà 6 freqüències d’anada i 6 de tornada durant tots els dies del període lectiu, facilitant d’aquesta manera la mobilitat als estudiants i personal universitari. Els caps de setmana l’oferta es reforça els dissabtes. Si actualment hi ha 4 expedicions d’anada i 4 de tornada dissabte i diumenge, a partir del 9 de gener els dissabtes hi haurà 8 anades i 8 tornades.



El corredor Cambrils-Tarragona transporta anualment 145.000 usuaris. Quant als títols de transport, són vàlids tots els que formen part del sistema tarifari integrat de l’àrea de Tarragona.