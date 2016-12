Una espurna a la coberta del Ferrari Experience hauria provocat l'incendi

Així ho assegura el cap de guàrdia dels Bombers que van treballar la nit de dimecres en l’extinció de les flames al parc temàtic

Actualitzada 15/12/2016 a les 22:06

L’incendi al parc Ferrari Land en construcció que es va declarar dimecres al vespre s’hauria originat durant els treballs que es realitzaven a la coberta de l’edifici Ferrari Experience. Les flames es van propagar ràpidament cap al Campanile, l’edifici del costat de 25 metres d’alçada. Aquesta és, almenys, la versió del cap de guàrdia dels bombers que van treballar durant les tasques d’extinció la nit de dimecres, fins que a les dues es va aconseguir extingir.



Des de PortAventura World es descartava ahir oferir noves dades sobre l’incident, més enllà de la informació que es va proporcionar dimecres a la nit a través d’un comunicat. Des del departament de Comunicació de PortAventura s’apuntava, però, a l’espurna d’una soldadura com la causa de l’aparatós incendi que va començar a les vuit del vespre i que va provocar una gran columna de flames i fum visible a quilòmetres de distància.



Fonts de PortAventura World afirmen que es continuen «analitzant els fets» i que s’informarà més endavant quan s’hagin recavat més dades. D’altra banda, des del parc temàtic, es confirmaven ahir les dades que inicialment va proporcionar el Servei d’Emergències Médiques (SEM): que dues persones havien estat ateses a causa de l’incendi. Una persona va resultar ferida amb cremades lleus a les mans i un altra va ser atesa pels professionals del SEM ja que va patir un atac d’ansietat.

Des de PortAventura s’assegura que la companyia va informar en un principi que no s’havien produït danys personals dimecres a la nit perquè no tenia confirmació sobre les dues persones que van haver de ser ateses pel SEM.



D’altra banda, el parc temàtic PortAventura, que està immers en plena campanya de Nadal, va obrir portes amb tota normalitat ahir, segons confirmaven des del departament de Comunicació. De fet, Ferrari Land no modificarà la seva data d’inauguració, prevista pel pròxim 7 d’abril, tal com es va assegurar dimecres.

L’espectacular incendi a Ferrari Land es va produir dimecres al voltant de les vuit del vespre. Les flames, que s’haurien originat a l’edifici Ferrari Experience –encara en construcció– es van propagar ràpidament a la reproducció del Campanile de la Basílica di San Marco de Venècia. L’edifici, que s’alçava davant de l’accelerador vertical –l’atracció més alta– va cremar com un polvorí i només va quedar l’estructura de ferro, tal com es pot veure a la fotografia.