Els Bombers hi estan treballant amb dues dotacions

Actualitzada 16/12/2016 a les 19:46

3 dotacions #bomberscat treballant-hi. Segons informacions, col·lisió entre 2 turismes amb 3 persones atrapades https://t.co/k9tmDHYQjE — Bombers (@bomberscat) 16 de desembre de 2016

Tres persones han quedat atrapades a l'interior del vehicle en un accident a la Pobla de Montornès entre dos turismes. D'aquestes tres, dues han resultat ferides menys greu i una ferida lleu. Els Bombers de la Generalitat han desplaçat fins al lloc dels fets dues dotacions per tal d'alliberar els accidentats. La topada, que ha tingut lloc poc abans de dos quarts de set de la tarda, ha estat a la carretera T-210. La via s'ha tallat en ambdós sentits per tal de poder dur a terme els treballs d'excarceració.