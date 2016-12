La intensa pluja provoca interrupcions i retards a la circulació de trens del Camp de Tarragona

L'R15 en el seu tram de Marçà a Reus està tallada, mentre que l'R16 acumula retards de fins a 20 minuts

Actualitzada 16/12/2016 a les 16:24

Afectacions que poden superar els 20 minuts per condicions meteorològiques adverses que afecten les instal·lacions de Salou. — R16 Rodalies (@rod16cat) 16 de desembre de 2016

S'està gestionant servei alternatiu per carretera entre Marçà-Falset i Reus. Afectacions que poden superar els 45'. https://t.co/44bQjwJuxV — R15 Rodalies (@rod15cat) 16 de desembre de 2016

Pluja + @rod16cat = Festa assegurada!! Canvi de tren expres i cap avis per megafonia, un revisor a veu. M'estic federant i negociant a sobre — Jaume Compés (@JaumeCompes) 16 de desembre de 2016

R15 dirrecció BCN. Aturats a Marçà-Falset perquè la senyalització no funciona per la pluja @TrensDignesEbre — Helena Blanch Pérez (@helenablanch_) 16 de desembre de 2016

La intensa pluja d'aquest divendres al Camp de Tarragona provoca afectacions a les línies de trens de Renfe. Per una banda l'R16, que realitza el trajecte de Barcelona Estació França a Tortosa i Ulldecona passant per Tarragona acumula retards de fins 20 minuts a causa les afectacions adverses que hi ha a Salou. Des de Renfe informen que la intensa pluja en fa difícil la visualització de la senyalització.En segon lloc l'R15, que fa el trajecte de Barcelona Estació França a Riba-roja d'Ebre per Tarragona i Reus està interrompuda en el tram de Marçà, al Priorat, fins a Reus, per les inclemències del temps i les afectacions a les Borges del Camp. Renfe ha posat a la disposició dels usuaris transport per carretera, i informen que els retards poden ser de fins a 45 minuts.Alguns usuaris que s'han vist afectats per aquesta situació han fet públiques les seves queixes a través de les xarxes socials: