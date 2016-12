La Masia de Castelló de Vandellós es prepara pel 'Pessebre dels Estels'

Aquesta serà la 19a edició d'aquest Pessebre Vivent

Actualitzada 16/12/2016 a les 18:06

A punt de complir dues dècades la Masia de Castelló ultima ja els preparatius per la 19a edició del 'Pessebre dels Estels', un esdeveniment que cobrarà vida els dies 26 de desembre de 2016, i 6 i 7 de gener de 2017 a partir de les 18 hores.Enguany s’estrenaran noves escenes i espectacles, per exemple, s’obrirà el celler de Cal Santo, una de les cases importants de Castelló del segle XVII, els visitants hi podran veure la cuina, el forn de pa, el menjador, el foc a terra i l’estable. En total es representaràn trenta-vuit escenes, gràcies als 220 actors i més de 100 col·laboradors que hi participen.Per aquesta edició els visitants també podran participar al concurs d’Instagram en el que les millors fotos tindran premis. Es poden consultar les bases del concurs a la web www.hospitalet-valldellors.cat Les entrades es poden comprar online al mateix nucli de Castello, o a la seva web . Tindràn un preu de 4 euros pero inclouràn el berenar. Les persones interessades a visitar el Pessebre caldrà que s’apropin fins a Vandellòs, on se’ls indicarà com arribar amb el seu propi vehicle, per camí asfaltat, fins a l’aparcament.