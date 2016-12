La Festa Major d'Hivern de Vila-seca 2017 ja té imatge

L’obra, que porta per títol 'L’Hivern és Festa', ha estat la guanyadora del Concurs de Cartells

Redacció

Actualitzada 16/12/2016 a les 20:24

La Festa Major d’Hivern de Vila-seca ja compta amb la imatge gràfica que l'acompanyarà durant totes les festes. L’obra, que porta per títol 'L’Hivern és Festa', ha estat la guanyadora del Concurs de Cartells de la Festa Major d’Hivern convocat pel Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca.



En aquesta edició del Concurs de Cartells de la Festa Major d’Hivern s’han presentat 10 propostes, sent finalment la guanyadora aquesta obra del dissenyador castellonenc Alfonso Giménez. El Jurat del certamen ha estat format, tal i com recollien les bases del concurs, pel president del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, un membre de la Taula de Treball de Festes, un professional del disseny gràfic i dos tècnics de l’Àrea de Festes, un dels quals ha actuat com a secretari.



La nova imatge englobarà tots els elements gràfics identificatius de les festes, tal com cartells, programa, banners i pancartes, entre d’altres, convertint-se en l’element visual vehicular de la festa.

La Festa Major d’Hivern tindrà lloc del 13 al 22 de gener de 2017 i aplegarà una quarantena d’actes per a tots els públics. El programa, com ja és habitual, inclourà els actes més tradicionals del municipi.