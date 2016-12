La Diputació organitza una trobada empresarial per potenciar la innovació en sectors tradicionals

La jornada tindrà lloc el 20 de desembre a Reus i serà gratuïta

Actualitzada 16/12/2016 a les 11:58

El restaurant Vermut Rofes de Reus acollirà el proper 20 de desembre a les 18h la jornada Innovar en sectors tradicionals, organitzada per la Diputació de Tarragona. Aquesta trobada té l’objectiu d’establir un espai de trobada entre emprenedors, empresaris i inversors del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Enguany aquest business networking, d’assistència gratuïta, arriba a la seva quarta edició.Aquells que participin en aquesta jornada podran fer contactes professionals a través de la metodologia speed networking, la qual consisteix en presentar els seus projectes empresarials en dos minuts. Com a novetat d’enguany hi haurà un espai on els participants podran mostrar els seus productes, prototips o serveis.En l’acte hi serà present el fundador i director de màrqueting de l’autoescola Hoy-voy, Carlos Duran, que oferirà la ponència Tinc una idea. Avui decideixo emprendre. Els interessats a assistir a aquesta jornada poden inscriure’s a www.dipta.cat/serveis/emprenedoria