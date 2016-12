L'ATM congela les tarifes per tercer any consecutiu

La xarxa preveu tancar el 2016 amb un 4,8% més d'usuaris

Redacció

Actualitzada 16/12/2016 a les 20:01

El Consell d’Administració de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona ha aprovat aquest divendres congelar, per tercer any consecutiu, les tarifes dels títols de transport públic per a l’any 2017. Aquest manteniment de preus s’emmarca en la política de foment d’ús del transport públic i és possible perquè la Generalitat i les administracions consorciades mantenen les seves aportacions al sistema tarifari integrat, segons ha informat l’ens en un comunicat. Pel que fa a l’evolució dels viatgers, aquest 2016 es preveu tancar amb una xifra propera als 19,5 milions. Això significa un increment d’un 4,8% respecte l’any 2015, la qual cosa suposa guanyar 700.000 usuaris en valors absoluts.



Per títols, el T-MES, ha crescut un 19,76%, mentre que el T-50/30 i T-10/30 han crescut un 6,10% i un 4,80%, respectivament. Cal destacar la recuperació d’utilització del títol T-10, que al període anterior va perdre un 15% d’usuaris i que aquest any ha remuntat un 4,8%. D’altra banda, les tarifes dels trens de Regionals i les de les línies interurbanes d’autobús no integrades també quedaran congelades l’any que ve.



Pel que fa el preu de les targetes sense contacte que serveixen per carregar i recarregar els títols de transport del sistema tarifari del Camp de Tarragona, també s’han congelat les tarifes, que conserven el mateix preu que aquest 2016.