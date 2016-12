L'Ajuntament invertirà 99.400 euros en la millora urbanística del carrer Jacint Verdaguer

El projecte, que es realitzarà a mitjans del 2017, ha estat presentat als veïns del municipi

Actualitzada 16/12/2016 a les 15:57

L’Ajuntament de Valls va presentar aquest dijous als veïns del municipi el projecte de millora urbanística del carrer Jacint Verdaguer, el qual comptarà amb una inversió de 99.400 euros i es realitzarà a mitjans del 2017. L’actuació contempla la renovació de tot el ferm, la modernització dels serveis públics de clavegueram, aigua, electricitat i enllumenat, així com el soterrament de les línies de telefonia i eliminació de traspassos aeris.



El carrer serà de plataforma única i mantindrà l’estètica d’altres actuacions de millora fetes recentment, en especial la inversió feta a la zona de Paborde i Miralbosc. Per una major seguretat al carrer es col·locaran pilones a banda i banda per delimitar els espais reservats a vianants i, a la vegada, limitar la velocitat de circulació. També es mantindrà en tot el recorregut del carrer Jacint Verdaguer la mateixa alçada que s’assoleix amb el remuntable i pas de vianants situat a la cruïlla amb la muralla i el carrer Miralbosch.