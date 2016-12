Els olis d'oliva de Godall, la Fatarella i Llorenç del Penedès, els millors de la demarcació

La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus han entregat els Premis del Centre de Desenvolupament de l'Oli, que reconeixen els millors olis d'oliva verge extra

Redacció

Actualitzada 16/12/2016 a les 12:36

La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus han lliurat aquest dijous al Palau Bofarull els Premis del Centre de Desenvolupament de l’Oli (CDO), que des de fa deu anys reconeixen els millors olis d’oliva verge extra del territori. La Cooperativa Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de Godall, l’empresa Rius d’Or de la Fatarella i el Centre Oleícola del Penedès, amb seu a Llorenç del Penedès, han obtingut els premis CDO al millor oli d’oliva verge extra de la campanya 2016 en les categories de Fruitat verd amarg, Fruitat verd dolç i Fruitat madur, respectivament.



Per altra banda també s'han lliurat tres accèssits. El corresponent a la categoria de Fruitat verd amarg ha estat per Agrícola i Secció de Crèdit de Cabacés. En la categoria de Fruitat verd dolç, aquest reconeixement ha estat per Agrícola i Secció de Crèdit de la Palma d’Ebre. Finalment, l’accèssit pel millor oli fruitat madur ha estat per la Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de la Serra d’Almos.



L’acte ha comptat també amb una conferencia a càrrec del restaurador Jeroni Castell, del Restaurant Les Moles d’Ulldecona, que recentment ha renocat la seva estrella Michelin.