Els Bombers fan una quinzena de sortides a la demarcació per les intenses pluges

Una quantitat important d'aigua ha baixat per la riera de Maspujols al seu pas per Riudoms.

300 passatgers de l'R15 han quedat afectats per la interrupció de la línia entre Reus i Marçà a causa de la pluja

Actualitzada 16/12/2016 a les 21:04

Els Bombers de la Generalitat han fet aquesta tarda una quinzena de sortides a la demarcació de Tarragona a causa de les intenses pluges. Les sortides han estat puntuals i s'han centrat a la comarca del Baix Camp, on els Bombers han hagut de retirar aigua acumulada en locals i soterranis. Fins a dos quarts de set de la tarda, a Riudoms s'han acumulat 95,3 litres i a Vinyols i els Arcs 92,6 litres. Aquestes pluges també han afectat els trens de les línies R15 i R16. Segons Renfe, 300 passatgers han hagut de ser transbordats en dos trens per una interrupció de l'R15 entre Reus i Marçà de dos quarts de quatre a dos quarts de sis de a tarda a causa d'una incidència a les instal·lacions derivada de la pluja. Els retards en aquesta línia han superat els cent minuts.



També a R16 i RT2 hi ha hagut vuit trens afectats, entre Regionals i trens del Corredor Mediterrani, a la zona de Salou a causa de les condicions meteorològiques adverses. Els trens han arrossegat retards d'entre 20 i 30 minuts. D'altra banda, aquest matí ha caigut un llamp en una casa i ha provocat un incendi en un armari de cablejat elèctric. Com a conseqüència, dues persones han quedat intoxicades per inhalació de fum i han estat evacuades a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.